Fahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste gestern

eine 52-jährige Autofahrerin nach einem Unfall auf der Sersheimer Straße in Sachsenheim ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 13.35 Uhr von der Ortsmitte kommend in Richtung Sersheim unterwegs. Auf der L 1100 aus Richtung Hohenhaslach kommend fuhr eine 60-Jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf an den Einmündungsbereich heran und achtete beim Linksabbiegen Richtung Ortsmitte nicht auf den Citroen der 52-Jährigen, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß geriet der Citroen ins Schleudern, stieß gegen den Bordstein und überschlug sich. Die 52-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Foto: Bögel