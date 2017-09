Fahndung nach Unfallverursacher

Sachsenheim (p). Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Opel Astra hinterlassen, der am Sonntag zwischen 16 und 18.40 Uhr in der Kronenstraße in Großsachsenheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Opel und machte sich daraufhin aus dem Staub.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 /94 10, zu melden.