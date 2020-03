Drucken Motorradfahrer wird verletzt Markgröningen/Schwieberdingen (p). Ein 80-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Pforzheimer Straße in der Siedlung Hardt-und Schönbuchhof schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war in der Pforzheimer Straße unterwegs... »