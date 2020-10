Drucken Diefenbach (p). Infolge eines Zimmerbrands in einem Einfamilienhaus ist am Samstag gegen 8.45 Uhr in Diefenbach die 71-jährige Bewohnerin mutmaßlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das teilt die Polizei mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr war demnach bereits eine... »