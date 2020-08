Sachsenheim (p). Nach vier Jahren Bauzeit wird ein großer Teil der Stadtverwaltung Sachsenheim wieder in das sanierte Wasserschloss zurückkehren. Der Umzug wird in drei Phasen von Ende August bis Mitte September ablaufen, in denen die betroffenen Teams nur eingeschränkt erreichbar

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen