Die harmlose Ringelnatter macht auf gefährlich

Von Sabine Rücker

Ochsenbach. Am Wochenende spielte sich der echte Krimi schon deutlich vor dem sonntäglichen Tatort ab, denn es herrschte Kobra-Alarm im Kirbachtal. Am Samstag um 18.29 Uhr wurde in einer Pressemitteilung aus dem Polizeipräsidium Ludwigsburg vermeldet, dass gegen 11.30