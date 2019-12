Das Vertrauen der Verbraucher stärken

Abschlussveranstaltung der Gläsernen Produktion 2019: Die Verantwortlichen der beteiligten Betriebe aus dem Landkreis Ludwigsburg und der Stadt Stuttgart haben sich in der Vinothek des Weinguts Gerd Keller in Hohenhaslach getroffen.

Hohenhaslach (LL). Dr. Christian Sußner, Dezernent für Umwelt, Technik, Bauen des Landratsamts Ludwigsburg, überreichte die Urkunden und lobte das große Engagement der 21 beteiligten Betriebe. Von Mai bis November nutzten mehr als 26 000 Besucher die Gelegenheit, hinter die Kulissen von landwirtschaftlichen Betrieben sowie Unternehmen des Ernährungshandwerks aus dem Landkreis Ludwigsburg und der Stadt Stuttgart zu schauen.

Die Initiative „Gläserne Produktion“ gibt es seit 29 Jahren in Baden-Württemberg. Sie macht Verbraucher auf die große Vielfalt an regionalen Produkten aufmerksam, ermöglicht den Besuch der Produktionsstätten und gibt Gelegenheit, das persönliche Gespräch mit den Erzeugern zu suchen. Neben Informationen rund um die Produktion sorgen auch kulinarische Köstlichkeiten sowie ein unterhaltsames Programm dafür, dass die „Gläserne Produktion“ ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie ist.

Koordiniert wird die Gläsernen Produktion im Landkreis Ludwigsburg und in der Stadt Stuttgart durch den Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ludwigsburg. Mit einer Urkunde des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ehrte Dezernent Sußner die beteiligten Betriebe. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, den Dialog zwischen Verbraucher und Erzeuger zu ermöglichen und der Bevölkerung die Chance zu geben, sich selbst ein Bild von der modernen Landwirtschaft und dem Ernährungshandwerk machen zu können.“

Und Sußner weiter: „Diese Einblicke sind enorm wichtig, um das Vertrauen der Verbraucher in die heimischen Betriebe zu stärken.“ Er bedankte sich bei den beteiligten Betrieben und ihren vielen Helfern für den großen Einsatz und die gelungenen Veranstaltungen.

An der Gläsernen Produktion nahmen in diesem Jahr folgende Betriebe teil: Biohof Seemann, Eberdingen; Weingut Fried Baumgärtner, Hohenhaslach; Panoramaweingut Baumgärtner, Hohenhaslach; Weingut Katzer, Hohenhaslach; Weinbauer Gerd Keller, Hohenhaslach; Weingut Kurt und Dietmar Ott, Hohenhaslach; Weingut Weiberle, Hohenhaslach; Silber GbR, Hemmingen; Huober Brezel, Erdmannhausen; Gutjahr GbR, Vaihingen; Schmid GbR, Sachsenheim; Grieshaber & Schmid GbR, Ditzingen-Hirschlanden; Beckbissinger, Gemmrigheim; das Schafwoll-Festival in Oberstenfeld-Gronau; Obsthof Eisenmann, Marbach-Rielingshausen; Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KG, Markgröningen; Schülkes Hof, Ochsenbach; Reyerhof, Stuttgart; das schwäbische Schnapsmuseum, Bönnigheim; Schnapsbrennerei Heinz Kölle, Bönnigheim; Schnapsbrennerei Prochnau, Bönnigheim; Sartorius Edelbrände, Bönnigheim.