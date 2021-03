Corona-Impfung in Sachsenheim

Sachsenheim (p). Das mobile Corona-Impfteam des Landkreises kommt nach Sachsenheim. Die Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech Pfizer finden in der Sporthalle Großsachsenheim, Oberriexinger Straße 39, statt. Die Erstimpfungen sind am 5. April (Ostermontag), die Zweitimpfungen am Montag, 17. Mai, jeweils ab 9.30 Uhr. Wie für alle Kreiskommunen stehen für die Impfungen in Sachsenheim 168 Impfdosen für Sachsenheimer Einwohner im Alter von über 80 Jahren zur Verfügung. Die Impfungen sind kostenlos. Vorraussichtlich können damit aber nicht alle Impfberechtigten und Impfwilligen geimpft werden. Deshalb werden die Impfdosen und Impftermine nach Alter vergeben. Zuerst erhalten die mehr gefährdeten Älteren, dann die Jüngeren eine Impfung. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Vorgehensweise. „Auch wenn damit leider vielen Impfberechtigten zunächst weiterhin keine Impfung angeboten werden kann, so habe ich entschieden, das Angebot des mobilen Impfteams anzunehmen, damit wenigstens so viele wie möglich geimpft werden können. Um Corona hinter uns zu lassen, müssen wir impfen, impfen und nochmal impfen, so schnell und so viel wie möglich“, so Bürgermeister Holger Albrich.

Bürger aus Sachsenheim, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, noch nicht geimpft sind und noch keinen Impftermin haben, können sich bis Freitag (26. März), 12 Uhr, registrieren lassen: Telefon 0 71 47 / 28 101 oder -102, E-Mail: assistenz@sachsenheim.de.