Sachsenheim (p). Am Samstag (16. September) veranstaltet die Stadtbücherei Sachsenheim einen großen Bücherflohmarkt. In der Fußgängerzone in Großsachsenheim werden ausgeschiedene Bücher zum Preis von 50 Cent pro Stück verkauft. Der Flohmarkt beginnt um 9.30 Uhr und endet um 13 Uhr. Während des Flohmarktes ist die Bücherei geöffnet.