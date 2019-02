Häfnerhaslach (p). In einem Festgottesdienst erhielt Gundi Meier-Lorch die Brenzmedaille der evangelischen Landeskirche. In diesem Gottesdienst in Häfnerhaslach wurde ihr für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk gedankt. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Maultaschen mit Kartoffelsalat. Der Erlös des gemeinsamen Mittagessens ist für die Renovierung des Kirchturms in Häfnerhaslach bestimmt.