„Auf der Strecke Heimerdingen Richtung Hochdorf steht am Kreisel ein Schild. Ich stutzte kurz und überlegte, in welche Richtung ich in den Kreisel einfahren sollte ... Wer bastelt denn so was? Oder wurden hier Schilder in Großbritannien eingekauft?“, fragt Holger Noffke aus Riet zu seinem Foto. Vielleicht hat jemand des Rätsels Lösung ...