Drucken Häfnerhaslach (ub). Ein Schaden von 50 000 Euro entstand bei einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus in der Häfnerstraße in Häfnerhaslach am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr. Mehrere Hausbewohner des Zweifamilienhauses hielten sich in der Garage auf und bemerkten... »