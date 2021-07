Drucken SACHSENHEIM. Die Verkehrssituation an der Straße „An der Steige“ in Hohenhaslach ist nicht immer übersichtlich. Vor allem im Bereich der Einmündung in die Ochsenbacher Straße behindern parkende Fahrzeuge immer wieder Begegnungsverkehr, verhindern passende Ausweichmöglichkeiten und erschweren das... »