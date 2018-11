Ludwigsburg (p). In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trieb ein Unbekannter in den Sachsenheimer Ortsteilen Häfnerhaslach und Ochsenbach sein Unwesen Er hatte es offenbar hauptsächlich auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen, die meist in Hofeinfahrten und Innenhöfen geparkt waren.

Bis