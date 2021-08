Auf der Jagd nach dem Müll

Sachsenheim (hd). „Wir müssen etwas für die Schulgemeinschaft tun, die hat in diesem Schuljahr besonders gelitten,“ waren sich die Schülersprecher Marlene Bauer und Paul Metz, das übrige SMV-Team und die Verbindungslehrer am Lichtenstern-Gymnasium in Sachsenheim einig. Mit ihrer Idee

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen