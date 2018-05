Drucken Ludwigsburg (p). Schwerverletzt musste am Dienstagmorgen ein 81-Jähriger mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 7.30 Uhr in der Straße Osterwiese in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 28-jährige Lenkerin eines... »