Drucken Ochsenbach (mh). Schon seit vielen Jahren ist das Ochsenbacher Feuerwehrgerätehaus ein Sorgenkind der Stadt. Eine stattliche Anzahl an Sanierungs- und Reparaturarbeiten waren in der Vergangenheit an dem Gebäude notwendig. Jetzt wird die Bodenplatte saniert. Bereits Anfang 2014... »