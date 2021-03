Ochsenbach/Häfnerhaslach (p). Ein 19-jähriger Opel-Lenker ist am Sonntag gegen 7.25 Uhr auf der Kreisstraße 1642 von Ochsenbach kommend in Richtung Häfnerhaslach unterwegs gewesen. Kurz vor dem Ortseingang des Weilers Kirbachhof kam der junge Autofahrer in einer Rechtskurve nach links

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen