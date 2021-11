RKH-Kliniken verhängen ab morgen Besucherstopp

Ludwigsburg (p). Rekordhöhen an Neuinfektionen führen zu einer steigenden Zahl an Covid-19-Patienten in den Kliniken und zu einer zunehmenden Knappheit an Intensivbetten. Vor diesem Hintergrund haben die RKH-Kliniken zum Schutz der Patienten und der sie versorgenden Mitarbeiter ab Mittwoch (17. November) einen Besucherstopp entschieden. „Vor dem Hintergrund der sich zunehmend verschärfenden Situation müssen wir alles tun, um unsere Patienten und auch die Mitarbeiter nicht einer Infektionsgefahr auszusetzen“, so begründete RKH Kliniken-Geschäftsführer Professor Dr. Jörg Martin die Entscheidung, die RKH-Kliniken für Besucher zu schließen.

Nur im Einzelfall werden Ausnahmen von diesem generellen Besucherstopp gemacht. So können beispielsweise Angehörige einen Patienten besuchen, der im Sterben liegt oder von einem Verstorbenen Abschied nehmen.

Zutritt erhalten auch Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigte eines Kindes in stationärer Behandlung, Väter beziehungsweie Partner bei einer Geburt oder notwendige Begleitpersonen. Welche dies im Einzelfall sind und auf was diese Personen achten müssen, kann man auf der Homepage der RKH-Kliniken unter www.rkh-kliniken.de unter den Covid-19-Besucherregelungen erfahren.