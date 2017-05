Zwei Bewerber sind nun offiziell

Oberriexingen (p). Für die Bürgermeisterwahl am 2. Juli in Oberriexingen haben bis zum 2. Mai zwei Kandidaten Bewerbungen eingereicht. Wie die VKZ bereits vermeldet hat, handelt es sich dabei um die Gemeinderätin Beate Fetzer aus Oberriexingen und den Oberriexinger Kämmerer Frank Wittendorfer aus Bietigheim-Bissingen. Das hat die Gemeindeverwaltung nun offiziell bestätigt. Die Bewerbungen der beiden Kandidaten gingen demnach gleichzeitig am 2. Mai um 7.30 Uhr im Rathaus ein.