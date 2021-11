Zuschuss in Höhe von 25 000 Euro

Oberriexingen (mig). Eine erfreuliche Nachricht hatte Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer in der jüngsten Gemeinderatssitzung für die Gremiumsmitglieder parat. Im Rahmen einer Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurde auch das Römerkeller-Museum in Oberriexingen sowie die Jupitergigantensäule in der Weilerstraße mit einem Zuschuss in Höhe von rund 25 000 Euro bedacht. Dafür soll der Römerkeller mit weiteren Luftentfeuchtern ausgestattet, und der Sockel der Säule saniert werden.