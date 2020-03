Drucken Oberriexingen. Bürgermeister Frank Wittendorfer sprach den „Neuen“ am Gemeinderatstisch seine Gratulation aus: „Sie haben nun ihren ersten Haushaltsplan erfolgreich zu Ende gebracht.“ Nachdem Kämmerer Jens Hübner den Haushaltsplanentwurf Ende Januar in der Gemeinderatssitzung einbrachte, wurde er in... »