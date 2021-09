Drucken Oberriexingen. Jahrelang stand ein Wohnhaus mit Schuppen am Ende der Sackgasse in der Gartenstraße am östlichen Stadtrand. Inzwischen ist der Eigentümer verstorben, und ein ortsansässiges Wohnbauunternehmen hat das Grundstück mit dem in die Jahre gekommenen Wohnhaus sowie... »