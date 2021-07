Wetterhexe und Mühlengeister sorgen für Märchenstimmung

Von Vera Gergen

Markgröningen/Oberriexingen. Sozialkritik, Aufbruchsstreben und Idealismus, geschickt verpackt in gestrige und heutige Träume und überzeugend präsentiert von einem exzellenten Ensemble – damit hat das TudD bei der Premiere seines neuen Theaterspaziergangs „Lumpen! Papier!“ am Freitag vor romantischer Naturkulisse an der