Von der Anmeldung bis zum Abstrich sind fünf Minuten veranschlagt

OBERRIEXINGEN (mig). Einhellig haben die Oberriexinger Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für dieses Jahr beschlossen. Die Finanzzahlen haben sich gegenüber der eingebrachten Fassung des Etats in der Sitzung am 2. Februar 2021 nicht mehr geändert.... »