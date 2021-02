Vollsperrung: Loch in der Straße

Oberriexingen (red). Nach den Regenfällen in den letzten Tagen hat sich in der Sersheimer Straße (Kreisstraße K 1683) auf Höhe des Friedhofs in Oberriexingen ein größeres Loch im Boden des Straßenbelags aufgetan. Am Samstag ordnete Bürgermeister Frank Wittendorfer noch eine Vollsperrung der Straße durch die Straßenmeisterei an. „Nicht, dass sich das Loch auf die offene Fahrbahn ausweitet und Verkehrsteilnehmer gefährdet werden“, so Wittendorfer.

Am Freitagmorgen wurde bereits kurzfristig mit dem Fachbereich Straßen des Landratsamtes Ludwigsburg ein Besprechungstermin anberaumt. Nachdem es hier in den vergangenen Jahren bereits öfters zu „verdächtigen“ Senkungen in der Fahrbahnmitte kam (die man zunächst provisorisch flickte und weiter stetig beobachtete), wurde im vergangenen Jahr eine geologische Baugrunduntersuchung sowie eine Untergrundsonarmessung von der zuständigen Kreisstraßenmeisterei durchgeführt.

„Den genauen Grund für die Absenkungen erfahren wir aber tatsächlich erst, wenn umfangreich aufgegraben wird. Der durchnässte Untergrund muss ebenfalls ausgetauscht werden, was sehr aufwendig ist. In diesem Frühjahr 2021 war eigentlich eine Sanierung der Schadstellen geplant“, so der Oberriexinger Verwaltungschef.

Nun muss es aber aufgrund des erneuten Absenkens der Straße deutlich schneller gehen, weshalb als Sofortmaßnahme in dieser Woche für einen längeren Zeitraum eine größere Baustelle eingerichtet wird und Bagger anrollen müssen. Eine weitere Vollsperrung der Kreisstraße mit überörtlichem Umleitungsverkehr wird notwendig sein.