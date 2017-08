Vollsperrung der Mühlstraße

Oberriexingen (p). Die Stadt Oberriexingen führt ab Montag (4. September) in der Mühlstraße an zwei Stellen Straßenbelagsarbeiten aus. Die beschädigten Pflasterstreifen an den Engstellen in der Mühlstraße oberhalb des Enneryplatzes und vor der Sporthalle werden ausgebaut