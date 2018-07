Von Yasina Hipp

Oberriexingen. Der geplante Funpark in Oberriexingen nimmt Gestalt an. Noch in der Gemeinderatssitzung im April sprachen die Räte nur über die Idee und legten den zukünftigen Standort, die Terrassen hinter dem Kleintierzüchtervereinsheim, fest. Am vergangenen Mittwoch kamen im Oberriexinger Sitzungssaal