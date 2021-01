Drucken Pforzheim (p). Im Bereich des Pforzheimer Polizeipräsidiums mehren sich in den vergangenen Tagen wieder Anrufe von Betrügern. Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter den verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu... »