Startschuss für den Spaßpark für alle

Von Sabine Rücker

Dort, wo jetzt Erde liegt, soll der Kletterspielplatz locken. Und schon Ende Juni könnten die Fans eines sogenannten Pumptracks in Oberriexingen Fahrspaß genießen. Die Bahn, so wie der gesamte Funpark, ist aber nicht nur was für junge Sportler.

Oberriexingen