In Oberriexingen droht die Stadtmauer in der Oberen Gasse einzustürzen. Seit gestern Nachmittag ist das Technische Hilfswerk mit über 40 Leuten im Einsatz. Die Ursache sind Bauarbeiten an einem Gewölbekeller, der zusammenbrach und die Mauer mitriss. Der Einsatz des THW dauert heute noch den ganzen Tag.