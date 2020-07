Stadtkapelle soll frischen Wind bekommen

Drucken Oberriexingen (red). Am Samstag gab es gegen 17 Uhr einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oberriexingen und benachbarter Wehren sowie des Rettungsdienstes im Gewerbegebiet Im Erkerstal in Oberriexingen. In einer Lagerhalle war ein Zwischenboden durchgebrochen. Die ersten Oberriexinger... »