Schwerverletzte nach Unfall

Eine Schwerverletzte und ein Schaden von etwa 10 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich gestern gegen 7.35 Uhr auf der Kreisstraße 1685 ereignet hat. Aus Richtung Oberriexingen kommend fuhr eine 30 Jahre alte Mercedes-Lenkerin in Richtung B 10/Enzweihingen. In einer lang gezogenen Rechtskurve wollte die 30-jährige Frau mehrere Fahrzeuge, unter anderem Traktoren mit Anhängern überholen. Im Zuge des Überholvorgangs konnte sie den Streckenverlauf vermutlich nicht weit genug einsehen und bemerkte eine entgegenkommende 27-Jährige, die ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, mutmaßlich zu spät. Nachdem die 30-jährige Autofahrerin der entgegenkommenden Frau Lichthupe gegeben hatte, wich die 27-Jährige nach rechts aus. Ihr Mercedes geriet hierbei zunächst ins Schleudern, streifte einen der Traktoren und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, meldet die Polizei. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem befanden sich 19 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Oberriexingen mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Während der Unfallaufnahme, der Reinigungsarbeiten und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße kurzzeitig voll und bis etwa 9.05 Uhr einseitig gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die 30-Jährige wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, heißt es von der Polizei weiter. Ihr Führerschein auf richterliche Anordnung beschlagnahmt. Foto: Bögel