Schreck lass nach: Der Wirt stirbt aus!

Drucken Oberriexingen (p). Die Stadt Oberriexingen nimmt in diesem Jahr erstmals auch an der Aktion zur sinnvollen Nutzung und Verwertung von ungenutztem Obst auf Oberriexinger Streuobstwiesen teil, berichtet der Bürgermeister Frank Wittendorfer in einer Pressemitteilung. Ein schwarz-gelbes Band... »