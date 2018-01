Oberriexinger spenden für das Kinder- und Jugendhospiz

Drucken Großeinsatz für das Technische Hilfswerk (THW) in Oberriexingen: Seit Montagnachmittag versuchen gut 40 Helfer, die einsturzgefährdete, denkmalgeschützte Stadtmauer in der Oberen Gasse zu sichern. Auch die alte Schmiede in der Zwingerstraße musste abgesichert werden. Oberriexingen. 41 Helfer... »