Drucken Bei der Hauptversammlung in Oberriexingen verabschiedete sich am Samstag der bisherige Feuerwehr-Kommandant Martin Schray nach 15 Jahren und übergab das Amt an Tobias Grieble, der einstimmig gewählt worden war. Außerdem war der Abend geprägt von zahlreichen Ehrungen... »