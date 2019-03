Von Yasina Hipp

Oberriexingen. „In einem Ampelsystem hat unser Waldspielplatz die Farbe rot bekommen“, so Kämmerer Jens Hübner, „das müssen wir dringend ändern.“ In der Oberriexinger Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag stand das Thema Spielplätze auf der Tagesordnung. Nach einer Spielplatzkontrolle Ende 2018