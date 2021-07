Von Vera Gergen

Oberriexingen. Am Dienstag war in Oberriexingen mit dem traditionellen Krämermarkt und einem bunten Programm beim „Summer in the City“ so einiges geboten. Zudem machte am Vormittag der Impfbus in der Enz-Stadt Halt und ermöglichte Kurzentschlossenen eine Corona-Schutzimpfung ohne Voranmeldung.