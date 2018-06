Modifizierte Variante für Theodor-Storm-Straße

Von Yasina Hipp

Oberriexingen. Nach der Sanierung der Großmoltenstraße im Jahr 2016 wird nun auch die Theodor-Storm-Straße in Angriff genommen. „Der Zustand ist nicht mehr optimal und veraltet. Diverse Schlaglöcher und ein defekter Straßenunterbau machen eine Sanierung notwendig“, so Bürgermeister Frank Wittendorfer in