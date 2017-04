Oberriexingen (rik). Eine sichere Querung der Hauptstraße soll in der kleinen Stadt an der Enz realisiert werden. Gedacht wird an eine Ampelanlage nahe des Rathauses. „Optisch kein Reißer, auf zwei Stellplätze müssen wir dadurch wohl verzichten“, so Bürgermeister Werner Somlai

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen