Markungsputzete in Oberriexingen

Drucken „Jeder Mensch sehnt sich im Innersten nach Liebe, Respekt, Wertschätzung und Frieden“ – Diese Zeilen stammen von Lorenz Maierhofer, dem Komponisten der Friedensmesse in G, die die Vulkania Oberriexingen am Samstag in der Georgskirche aufführte. Oberriexingen. Eingerahmt... »