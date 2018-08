Abriss vor dem Neubau: Am Alten Postweg in Vaihingen frisst sich in diesen Tagen der Bagger mit dem Abbruchmeißel durch den Beton der ehemaligen Werkstatthallen des Christlichen Jugenddorfwerks. Hier soll die neue Vaihinger Sporthalle gebaut werden. Kosten der Abbrucharbeiten: rund 270 000 Euro. Foto: Arning