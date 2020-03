Kleiner Glücksmoment in einer schwierigen Zeit

Oberriexingen (red). Musik in Zeiten der Corona-Krise: Am Sonntagabend klang es von vielen Fenstern, Balkonen und Vorgärten „In Ori, da bin ich zu Hause …“. Viele Oberriexinger folgten dem Aufruf, um 18 Uhr gemeinsam zu musizieren gemäß dem Motto „Zusammen jeder für sich“.

Einige Familien sangen sich gegenseitig von Balkon zu Balkon zu, Solisten sangen mit Begleitung der Original-CD, kleine Musikanten spielten zusammen mit ihren Geschwistern oder mit ihren Eltern, verschiedene Solisten am Instrument erfreuten die Nachbarschaft mit ihrer Musik.

In nahezu jeder Straße wurde musiziert. „Mit der Oberriexinger Hymne, die unser Grundschullehrer Kögler anlässlich der 1225-Jahr-Feier mit den Grundschülern uraufgeführt hatte, beschworen wir den Oberriexinger Geist, immer zusammenzu-halten“, sagt Susanne Schray, zweite Vorsitzende des Musikvereins Stadtkapelle Oberriexingen zu der Aktion.

Das gemeinsame Musizieren war ein kleiner Glücksmoment in der schwierigen Zeit der Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen. Schray: „Nun überstehen alle weiterhin optimistisch und hoffentlich gesund die Woche und am nächsten Sonntag singen und spielen wir wieder gemeinsam.“

Den Liedtext und die Noten findet man auf der Homepage der Stadtkapelle www.mv-oberriexingen.de oder auf der Facebookseite Musikverein Stadtkapelle Oberriexingen e.V..

Alle haben am kommenden Sonntag wieder um 18 Uhr die Möglichkeit zu einem großen Chor und Orchester zu werden.