Junge Wilde, altgediente Recken und ein Nobelhotel

Von Vera Gergen

Habt ihr noch alle Sinne beisammen? So lautete etwas provokativ das Motto, unter dem der Musikverein Stadtkapelle Oberriexingen am Vorabend des vierten Advent ein höchst unterhaltsames Jahreskonzert bot. So wurde das das Wahrnehmungsvermögen der Festhallengäste auf verschiedenste Art auf die