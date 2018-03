Ikonen umrahmen neue Predigtreihe

Oberriexingen (p). Beginnend am Sonntag (11. März) wird in Oberriexingen (und einmal in Unterriexingen) über bekannte Texte der Bibel gepredigt, die durch neu gemalte Ikonen von Hildegard Rall illustriert werden. Sofern nichts anderes angegeben ist, beginnen die Gottesdienste um 10

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen