Oberriexingen (p). An Weihnachten lädt die evangelische Kirchengemeinde in Oberriexingen zu besonderen Gottesdiensten ein: An Heiligabend feiert Pfarrerin Daniela Kisser mit einem großen Krippenspiel-Team, lebendigen Schafen und einer kleiner Band „Hofweihnacht“.

Dieser besondere Familiengottesdienst beginnt um 17 Uhr und