Handwerkskammer ehrt Jubilare

Oberriexingen (p). Die Handwerkskammer Region Stuttgart ehrt regelmäßig Betriebe, Arbeitnehmer und Handwerksmeister für ihre langjährige Tätigkeit. Bei der jüngsten Auszeichnungsrunde gingen auch Ehrenurkunden in den Landkreis Ludwigsburg. Für 25 Jahre wurde die Schlosserei Hans Kirchknopf aus Oberriexingen ausgezeichnet. Urkunden für 50 Jahren gingen an die Firmen Rommel Präzisionsdrehteile GmbH in Gemmrigheim und an die Metzgerei Stefan Sülzle in Ludwigsburg.