Oberriexingen (p). Zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege sowie die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft findet am Sonntag (18. November) um 11.20 Uhr am Kriegerdenkmal im Friedhof von Oberriexingen eine Gedenkfeier statt, die in diesem Jahr von den Kirchen sowie dem Gesangverein Vulkania mitgestaltet wird.