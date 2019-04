Frühlingsempfang mit Clowns und Ori-Lied

Von Vera Gergen

Am Sonntag waren in Oberriexingen wieder alle Bürger ab 65 Jahren zu einem bunten Nachmittag in die Festhalle eingeladen. Bei selbstgebackenem Kuchen von den Landfrauen genoss die ältere Generation ein heiteres Unterhaltungsprogramm sowie die Gelegenheit zum ausgiebigen Plausch.

Oberriexingen