Einfahrt als Problemzone

Oberriexingen (rik). Nach und nach packt die Stadt Oberriexingen die Sanierung der Feldwege an. Dringend erforderlich ist ein Hochwasserschutz in der Austraße, wo in der Haupteinfahrt eines Firmengebäudes, Probleme bei Starkregen auftreten.

Die Hofeinfahrt auf dem Areal des Unternehmens